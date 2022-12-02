Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае

Российский МиГ-31 разбился после взлета в Приморском крае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Приморском крае разбился истребитель МиГ-31. Об этом в пятницу, 2 декабря 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что самолет потерпел крушение сразу после вылета.

"Он упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка, - уточнил источник. - Экипаж катапультировался".

Причины и обстоятельства крушения выясняется. Согласно предварительной информации, жертв и разрушений не зафиксировано.

Напомним, днем ранее в Армении произошло крушение двухмоторного самолета B55. Инцидент произошёл в районе села Джрабер Котайкского марза. В результате погибли два человека. Летчики были гражданами России.

Напомним, истребитель саудовских Военно-воздушных сил Саудовской Аравии FS-15 потерпел крушение ходе учебного полета. Обошлось без жертв.