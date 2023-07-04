ВТБ увеличил льготный период по кредитной карте до 200 дней

Банк ВТБ меняет условия обслуживания кредитной «Карты возможностей». Льготный период по ней увеличен со 110 до 200 дней на все покупки, снятие наличных и переводы. В первый месяц владельцы карты смогут без комиссии снимать и переводить с нее до 100 тысяч рублей. За любые покупки банк начислит увеличенный до 20% кешбэк. Воспользоваться условиями могут все клиенты, оформляющие новую «Карту возможностей».

Владельцы кредитной карты также смогут получить дополнительное вознаграждение за траты. В первые 30 дней ее использования им доступен дополнительный кешбэк 20% за все покупки. Кроме того, в рамках программы лояльности банка для них продолжит действовать бонусный кешбэк с каждой покупки в популярных категориях «Супермаркеты», «Транспорт и такси», «Рестораны и кафе» - от 2% в зависимости от пакета обслуживания в банка, а также до 30% вознаграждения у партнёров. Выпуск, обслуживание и доставка карты бесплатные и без дополнительных условий.

«ВТБ продолжает развивать свои продукты и предлагать выгодные условия своим клиентам, – отметил Тимур Смирнов, руководитель департамента кредитного розничного бизнеса банка. - Рассчитываем, что новые условия позволят клиентам совершать запланированные покупки вовремя, радовать близких и себя».

По «Карте возможностей» также можно оформить рассрочку на покупки и в течение одного года возвращать деньги за совершенные в магазинах операции. Услугу можно подключить для покупок от 1 тыс. рублей, проведенных по кредитной карте за последние 30 дней. Рассрочка предоставляется без процентов, клиент только один раз оплачивает комиссию за ее оформление.