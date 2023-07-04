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НовостиНаука4 июля 2023 14:52

Вспышка экстремальной интенсивности на Солнце спровоцировала сбои радиосвязи

ScienceArt: Экстремальная вспышка на Солнце спровоцировала сбои радиосвязи в США
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Вспышка экстремальной интенсивности на Солнце спровоцировала сбои радиосвязи

Вспышка экстремальной интенсивности на Солнце спровоцировала сбои радиосвязи

Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах вспышка экстремальной интенсивности привела к радиочастотным сбоям.

Как пишет ScienceAlert, вспышка ионизировала верхние слои атмосферы Земли, в результате чего возникли помехи высокочастотным радиосигналам на той стороне планеты, которая в то время была повернута к Солнцу. Отмечается, что воздействие на Землю было значительно слабее, чем могло бы быть, при этом астрономы не зафиксировали выброса корональной массы, что обычно происходить при подобных вспышках.

Явление было вызвано активной областью солнечных пятен AR 3354. Вспышке был присвоен X-класс – это самая мощная категория вспышек, которые случаются на Солнце. По словам ученых, в ближайшее время ожидается пик солнечной активности длительностью 11 лет.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как вспышки на Солнце могут вызвать землетрясения небывалой силы.