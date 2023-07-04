Вспышка экстремальной интенсивности на Солнце спровоцировала сбои радиосвязи Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах вспышка экстремальной интенсивности привела к радиочастотным сбоям.

Как пишет ScienceAlert, вспышка ионизировала верхние слои атмосферы Земли, в результате чего возникли помехи высокочастотным радиосигналам на той стороне планеты, которая в то время была повернута к Солнцу. Отмечается, что воздействие на Землю было значительно слабее, чем могло бы быть, при этом астрономы не зафиксировали выброса корональной массы, что обычно происходить при подобных вспышках.

Явление было вызвано активной областью солнечных пятен AR 3354. Вспышке был присвоен X-класс – это самая мощная категория вспышек, которые случаются на Солнце. По словам ученых, в ближайшее время ожидается пик солнечной активности длительностью 11 лет.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как вспышки на Солнце могут вызвать землетрясения небывалой силы.