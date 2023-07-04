«Это уже перебор»: Иосиф Пригожин возмутился продаже товаров с его лицом

Продюсер Иосиф Пригожин возмутился продаже товаров с его лицом на маркетплейсах Фото: Борис КУДРЯВОВ

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал появившиеся в продаже на маркетплейсах товары с изображением его лица в юмористическом ключе. Он высказал недовольство по поводу того, что товары реализуются без его разрешения.

«Мне кажется, что я обладаю чувством юмора и самоиронии, адекватно воспринимая самые нелепые жизненные ситуации, но думаю, что всему есть предел», - написал Пригожин в своих соцсетях.

Продюсер заявил, что продавцы не обращались к нему по поводу того, чтобы разместить на своих товарах его лицо. Он назвал происходящее «перебором».

«Как вы считаете, продавать наклейки и зарабатывать деньги, используя чужое изображение без согласования, это нормально? Хоть бы позвонили, копеечку какую предложили, я, может бы, подумал и дал согласие», – отметил Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, куда бы потратил четыре миллиарда рублей, которые нашли в «Газели» у офиса его тезки Евгения. На эти деньги он мог бы записать альбом Валерии, снять клипы и пустить их на благотворительность.

Такие вопросы продюсеру стали прилетать после появления 24 июня мема «Нет, газель как раз моя». Иосиф Пригожин отнесся к этому с юмором. Он отметил, что давно живет с этой фамилией и известен многим людям, поэтому не знает, «куда ее теперь девать».