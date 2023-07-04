Медведев: темпы набора на службу по контракту выросли до 1400 человек в день

Медведев: темпы набора на службу по контракту в ВС России выросли до 1400 человек в день Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что темпы набора на службу по контракту в российской армии в июне увеличились до 1,4 тысяч человек в день.

“В результате принятых мер и вот той работы, которая нами ведется, а также ведется полпредами в регионах, темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день”, — сказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ.

Также он отметил, что только за последнюю неделю на службу по контракту поступило почти десять тысяч добровольцев. Медведев подчеркнул, что это говорит о высочайшем уровне консолидации в обществе, поддержки президента России и желании народа защищать свою Родину.

Президент Владимир Путин также отмечал, что главное условие всех побед и достижений нашей страны, а также основа суверенитета России заключается в высокой ответственности гражданского общества и единстве народа. Когда народ России сплочен и един – ему нет равных, уверен лидер государства.