Путин: сила России заключается в ответственности гражданского общества

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Президент России Владимир Путин заявил, что сила нашей страны заключается в ответственности гражданского общества, поэтому правительству необходимо задавать высокие стандарты социальной поддержки.

“Сильное, ответственное гражданское общество - основа суверенитета нашей страны. <...> нам нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройства городов и населенных пунктов, формировать экономику предложения", — отметил глава государства.

Владимир Путин и ранее отмечал, что главным условием побед и достижений России является единство народа, поскольку когда народ России сплочен и един – ему нет равных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что консолидация общества во многом обусловлена сложностью "того периода времени, который мы все сейчас проходим", но благодаря единству народа в стране сохраняется необходимая стабильность.