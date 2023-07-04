Экс-разведчик США Риттер назвал преимущество России в случае конфликта с НАТО

Экс-разведчик Риттер считает, что артиллерия будет преимуществом России при конфликте с НАТО Фото: Александр КОЦ

Артиллерия, системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы станут преимуществом российской армии в случае конфликта со странами НАТО, считает бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«США и НАТО не смогли бы долго продержаться в том конфликте, в котором сегодня участвую Украина и Россия. Использование высокоточных боеприпасов не поможет альянсу – системы доставки будут уничтожены ответным огнем. Превосходство российской артиллерии меняет правила игры», – написал он в Tiwtter.

Как заявил экс-разведчик, преимущество западных стран в авиации может быть легко нивелировано широкой сетью российских систем ПВО. По его мнению, НАТО не готова к реальному противостоянию с Россией. Риттер добавил, что военные системы США позволяли побеждать в Афганистане и Ираке, однако при столкновении с РФ они не помогут.

Напомним, ранее Скотт Риттер высказал мнение, что российская армия уничтожит украинских солдат при попытке наступления даже при поддержке стран НАТО.