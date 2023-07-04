Терапевт рассказал о плюсах закаливания организма летом Фото: REUTERS

Закаливание организма — прекрасный способ улучшить общее самочувствие, а лучше всего приучить себя к столь полезной привычке именно летом. Об этом рассказал «Абзац» со слов врача-терапевта, чемпиона России по криатлону 2020 года Александра Барвинского.

— Нужно в целом чаще купаться летом и привыкать к воде, по мере изменения температуры воды в сентябре-октябре продолжать окунаться. Тогда будет довольно плавный старт закаливаний. Можно начать и с контрастного душа, — рассказал Барвинский.

Он также подчеркнул, что зимой все равно придется привыкать к ледяной воде, однако если начать закаляться летом, то адаптация пройдет гораздо быстрее и легче.

Также Барвинский подчеркнул, что процедуры закаливания оказывают положительное влияние на гормональный фон, а также способствуют укреплению иммунитета и улучшают кровоснабжение. Помимо этого закаливание стимулирует выработку гормона роста, который дает возможность «перезагрузить мозг».

Ранее KP.RU рассказывал, что врач Андрей Тяжельников посоветовал подходить к закаливанию постепенно, а начать можно с утренних и вечерних прогулок по 3-4 часа, которые дадут положительный эффект в этом направлении.