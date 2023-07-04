МЧС России: в Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ 4 июля

ГУ МЧС России: в Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Главном управлении МЧС России по Новгородской области сообщили, что в столице региона произошло возгорание на Лужской ТЭЦ.

“Возгорание произошло на ТЭЦ на Лужском шоссе. В 19:07 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре. Работа по тушению продолжается. Дорога перекрыта”, — сообщили РИА Новости в ГУ МЧС.

Ранее пресс-служба МЧС России также сообщала, что в Великом Новгороде загорелся производственный объект около Лужского Шоссе. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 2,3 тысячи квадратных метров.

Напомним, днем ранее в подмосковных химках произошел крупный пожар на территории мебельной фабрики “Сходня”. Внутри здания площадью около 400 квадратных метров загорелся склад лакокрасочных материалов, а огромный столб черного дыма был виден за много километров из разных районов города.