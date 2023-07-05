В Волгограде 13-летний мальчик оказался в реанимации после укуса паука-каракурта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тринадцатилетний мальчик оказался в реанимации больницы Волгограда после укуса паука-каракурта, об этом сообщил в Telegram-канале комитет здравоохранения Волгоградской области.

В ведомстве уточнили, что ребенка из Волжского (город-спутник Волгограда – прим.) каракурт укусил за колено, когда он помогал бабушке в огороде. Сначала мальчика отправили в горбольницу, а затем в Центр острых отравлений областной клиники.

«Госпитализирован в реанимационное отделение, после проведенной терапии состояние с положительной динамикой, средней степени тяжести, переведён в детское отделение острых отравлений, продолжена терапия», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в России встречается несколько видов пауков, укус которых может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья человека.

Каракурта можно узнать по черному окрасу с красными пятнами и рисунку «песочные часы» с нижней стороны брюха. Эта яркая предупреждающая окраска сигнализирует об опасности. Каракурт, в основном, обитает на юге России, но может мигрировать при сильной жаре.

Хирург Илья Ефремов подчеркивал, что после укуса человек чувствует жгучую боль по всему телу, на месте укуса возникают отек и покраснение. Возможны такие симптомы как: головная боль, учащенное сердцебиение, усиленное потоотделение, мышечные спазмы, тяжесть в груди, судороги и тремор.

Врач отметил, что сразу после укуса паука пострадавшему надо оказать первую помощь: промыть ранку чистой водой с мылом, чтобы вымыть яд (можно попытаться его отсосать, но ни в коем случае нельзя выдавливать), продезинфицировать ранку спиртом или перекисью водорода, после чего приложить холодный компресс или лед.