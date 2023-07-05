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НовостиПолитика4 июля 2023 21:28

Пушилин: 25 человек пострадали в результате обстрела Макеевки ВСУ

В том числе в результате обстрела ВСУ ранены девочка двух лет и семилетний мальчик
Источник:kp.ru
Пушилин: 25 человек пострадали в результате обстрела Макеевки ВСУ

Пушилин: 25 человек пострадали в результате обстрела Макеевки ВСУ

Фото: REUTERS

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что 25 человек пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ.

«Поздним вечером противник нанес ожесточённые удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки», - написал Пушилин.

По его словам, взрывную волну почувствовали большинство жителей Макеевки и Донецка.

«На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 мес. и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», - сообщил

Он отметил, что ряд многоквартирных жилых домов, здания больницы, школы и детского сада получили повреждения.