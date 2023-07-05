В России может вырасти штраф за недопуск газовщиков в квартиру Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство России одобрило закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков и специалистов, обслуживающих вентиляционные и дымовые каналы квартир. Штраф будет увеличен в пять раз и составит десять тысяч рублей. Об этом рассказали «Известия».

Отмечается, что соответствующий законопроект в ближайшее время планируют внести в Госдуму.

Подобная мера необходима для повышения уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах. На данный момент недопуск газовщиков в квартиру или отказ от техобслуживания и ремонта газового оборудования может наказываться штрафом в размере от одной до двух тысяч рублей.

Новый закон предусматривает пятикратное увеличение штрафов для физлиц, а вот подобное нарушение для должностных лиц может обойтись штрафом в сто тысяч рублей. Юрлица же могут получить за отказ в допуске газовых служб наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Государственной думе Российской Федерации начали разрабатывать новый законопроект об увеличении наказания за недопуск специалистов газовой службы. Первостепенной задачей инициативы ставили не сам штраф, а повысить уровень безопасности.