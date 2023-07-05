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НовостиПроисшествия5 июля 2023 6:19

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли школу в поселке Теткино в Курской области

Всего было зафиксировано 12 прилетов
Роман ПОЛОСИКОВ
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли школу в поселке Теткино в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли школу в поселке Теткино в Курской области

Фото: REUTERS

Украинские войска 5 июля обстреляли школу в поселке Теткино в Курской области. В результате случившегося пострадал один жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, никто из людей не пострадал, однако повреждения получили пару зданий.

— Пострадавших нет. Повреждения получила школа №2. Приступим к восстановлению в кратчайшие сроки. Также пострадал один дом. Обязательно поможем владельцам, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ пострадало 25 человек. В их числе двухлетняя девочка и семилетний мальчик.