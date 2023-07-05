ФСБ предотвратила теракт на энергетическом объекте Сахалина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на энергетическом объекте Сахалина и местном военкомате. Его планировал совершить гражданин России, который был сторонником украинского неонацизма. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Федеральной службой безопасности в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, автомобиль которого хотели взорвать украинские спецслужбы. Сотрудникам ведомства удалось задержать россиянина, который прошел специальную подготовку на территории Украины.

В Крым он приехал в июне 2023 года, сразу начав планировать теракт. Его задержали при изъятии взрывного устройства из тайника. Возбуждено два уголовных дела — за покушение на теракт и незаконное приобретение взрывчатых веществ.