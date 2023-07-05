"Обо всем договорились на берегу": Марина Федункив рассказала секрет своего брака с молодым мужем

Марина Федункив рассказала секрет своего брака с молодым мужем Фото: из соцсетей

После того, как Марина Федункив вышла замуж за молодого итальянца Стефано Маджи, многим интересно, как же он повлиял на известную актрису. В интервью «Телепрограмме» она рассказала о том, как он изменил ее жизнь.

По ее словам, он смог отучить ее жить по принципу «все сама», хотя изредка все же проскакивают подобные мотивы, но уже значительно реже, чем раньше.

Она поведала, что у Стефано успешная карьера, а ей по-прежнему нравится оставаться публичным человеком и радовать зрителей. При этом Федункив со своим молодым избранником «договорились на берегу» обо всем и не ставят друг друга перед выбором между работой и любимым человеком, давая свободу в самореализации.

Сам же Стефано Маджи по словам актрисы не любит светские мероприятия и различные публичные выходы, но она полностью уважает его выбор. В качестве минуса своей актерской деятельности Федункив назвала повышенное внимание к своему супругу.

Также она поделилась и тем, что Стефано очень нравится смотреть фильмы и программы с ее участием. В редкие моменты совместного отдыха пара предпочитает заниматься бытовухой, посмотреть кино или провести время с питомцами.

Ранее KP.RU рассказывал, что в 2021 году Марина Федункив тайно вышла замуж за молодого итальянца Стефано Маджи, который моложе избранницы на 13 лет. Она рассказала, что он научил ее отношениям, построенным на взаимном уважении.