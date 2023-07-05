Девять человек пострадали при стрельбе в Вашингтоне на День независимости Фото: EAST NEWS

В Вашингтоне девять человек, отмечавших День независимости Соединенных Штатов, пострадали во время стрельбы, сообщил помощник начальника полиции города Лесли Парсонс.

«У нас девять потерпевших. Двое из них – несовершеннолетние: одному девять лет, другому 17», – сказал он в видеообращении, опубликованном в аккаунте полиции Вашингтона.

Стрельба произошла на северо-востоке столицы США в ночь на 5 июля. Некоторые из пострадавших были госпитализированы. В настоящее время угроз их жизням нет, отметил помощник начальника полиции Вашингтона.

По словам Парсонса, неизвестный открыл стрельбу из черного внедорожника. Он подъехал к толпе, которая отмечала День независимости, и начал стрелять по людям.

Напомним, в конце июня мужчина и женщина погибли на уличной вечеринке в американском городе Сагино во время перестрелки. Еще 15 человек пострадали, некоторые из них получили огнестрельные ранения, других сбили машины, на которых с места перестрелки в панике пытались уехать другие участники вечеринки.