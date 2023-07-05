Экс-разведчик Риттер: НАТО не поможет Киеву в провальном наступлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины видят во вмешательстве НАТО возможность изменить ситуацию на поле боя, но альянс не сможет выстоять против России. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

По словам эксперта, ВСУ оказались на пороге краха, сейчас им приходится бороться за выживание, чтобы дотерпеть до июльского саммита НАТО.

"Они будут просить НАТО вмешаться, поскольку это единственный шанс для Киева. Я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт, из-за отсутствия войск, подготовки, материально-технической поддержки, командования и управления, они не знают, как это делать", - заявил Риттер, в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Также бывший разведчик подчеркнул, что Украина должна была принять сделку, когда Путин предложил ее в апреле 2022 года. Кроме того, Риттер добавил, что попытки украинского наступления обернутся полномасштабным реверсом в сторону ВС РФ, которые превышают противника численностью и уровнем подготовки.

Ранее Риттер также говорил о том, что артиллерия, системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы станут преимуществом российской армии в случае конфликта со странами НАТО.