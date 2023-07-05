"Дороже Мальдив": Турция удивляет россиян ценами на путевки

Отдых в Турции для россиян становится дорогим удовольствием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отдых в Турции становится для российских туристов дорогим удовольствием. Об этом пишет турецкое экономическое издание Ekonomigazetesi.

"Надежды Турции на туризм находятся под угрозой из-за инфляции. Для российских туристов Турция становится дороже Мальдив, и это тревожный сигнал", - констатирует издание.

Так, если раньше россияне платили за стандартный отдых в Турции порядка 200 тысяч рублей, то теперь ценник вырос до 300-400 тысяч. Сравнивая европейский рынок, то Турция сравнялась по стоимости с Грецией, но выходит дороже Испании.

В Турции опасаются, что из-за неконтролируемого роста цен на отели российские туристы будут выбирать для отдыха их конкурентов. Речь идет о Египте, где цены, напротив, падают. Так, номера в отелях стали стоить в два раза меньше по сравнению с началом 2022 года. Подешевели и цены на туры - всего за месяц они снизились на 35%.

Председатель туристической фирмы Corendon Йылдырай Караер заключил, что Турция стала дорогой страной. Цены на туризм резко подскочили из-за увеличения расходов в каждом секторе.

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