Человечество пережило самый жаркий день на Земле

Метеорологи назвали самым жарким днем на Земле 3 июля 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Метеорологи национального центра экологического прогнозирования США назвали 3 июля 2023 года самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений.

По данным экспертов, 3 июля средняя температура на Земле превысила 17 градусов Цельсия, чего не было ни разу с момента начала наблюдений в 1979 году. Ученые объясняют это тем, что так мог проявиться феномен Эль Ниньо. Для такого процесса характерны колебания температур поверхностного слоя воды в экваторе Тихого океана.

При этом, средняя температура кажется низкой, поскольку учитываются данные по всем регионам Земли. В том числе, в расчет берутся и показатели над поверхностью океанов.

К слову, о том, что загадочный феномен Эль-Ниньо вернётся этим летом, в январе 2023 года говорили климатологи британского МетОфиса.