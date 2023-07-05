Песков: Россия своевременно объявит свое решение по зерновой сделке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких оснований для продления зерновой сделки. При этом политик подчеркнул, что время еще есть, в том числе и для выполнения части договоренностей, касающихся России.

По словам Пескова, Россия своевременно объявит о своем решении по вопросу зерновой сделки. До сих пор не выполнена часть договоренностей, которая касается нашей страны.

"Решение мы пока официально не объявляли. Мы объявим о нем своевременно, время есть. Пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны. К сожалению, оснований для продления сделки особо не усматривается", - сказал Песков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обязательства по договоренности не выполняются и надежд на их выполнение до истечения срока немного. Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что зерновая сделка в том виде, в котором она есть сейчас, не нужна.