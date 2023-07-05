Минтранс Крыма: очередь на Крымский мост со стороны Краснодарского края устранена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробка, которая возникла с первого июля на Крымском мосту из-за разгара курортного сезона, устранена. Об этом рассказал глава Министерства транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

— Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет, — говорится в сообщении.

Ранее KP.RU рассказывал, что первого июля 2023 года на подъезде к Крымскому мосту образовалась очередь из автомобилей, протяженностью в пять километров. Чтобы попасть на сам мост, водителям приходилось ждать более двух часов.

Позже в Министерстве транспорта России рассказали, что ожидают пиковую ситуацию на Крымском мосту ожидают в период с 16 на 17 июля. В ведомстве подчеркнули, что в случае необходимости будут задействованы дополнительно два десантных корабля. Помимо этого осложнение ситуации ожидается в ближайшие выходные.