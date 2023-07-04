Минтранс России ожидает пиковой ситуации с пробками на Крымском мосту 16-17 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пиковая ситуация с заторами на Крымском мосту может возникнуть 16-17 июля, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«На наш взгляд, сейчас пиковая ситуация будет примерно 16-17 июля. Я говорил сегодня с Аксеновым – у него такая же оценка. Когда туристический поток нахлынет, потом он будет спадать», – сказал глава Минтранса РФ.

По словам Савельева, в случае необходимости будут задействованы дополнительно два десантных корабля. Как отметил министр, повышенная нагрузка на Крымский мост ожидается на этой неделе в пятницу, субботу и воскресенье.

Напомним, Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы у Крымского моста – они должны помочь разрешить ситуацию с пробками. По паромной переправе будет перевозиться до тысячи автомобилей в день. Планируется задействовать шесть паромов, которые будут обходить Крымский мост.

Как писал сайт KP.RU, перед Крымским мостом образовавшаяся со стороны Краснодарского края пробка выросла накануне до 13 километров. Ожидающим очереди водителям и пассажирам помогали волонтеры и сотрудники местной администрации.