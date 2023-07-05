В Курской области произошел пожар в жилом доме из-за обстрела ВСУ Фото: Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта

Многоквартирный жилой дом загорелся в поселке Краснооктябрьский Курской области после обстрела Вооруженными силами Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом. Пострадавших нет, пожарные ликвидировали возгорание», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Старовойта, ВСУ повредили электроподстанцию, из-за чего в поселке пропало электричество. Кроме того, в результате атаки в населенном пункте были повреждены газовая труба, хозяйственные постройки и гараж. Под обстрел ВСУ попал также животноводческий комплекс «Победа» в Елизаветовке, никто не пострадал, добавил глава Курской области.

Как писал сайт KP.RU, украинские войска в среду, 5 июля, обстреляли школу в поселке Теткино Курской области. Из жителей никто не пострадал, был поврежден один дом.