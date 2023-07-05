В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников сдали ЕГЭ на 300 баллов в 2023 году Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 2023 году ЕГЭ на 300 баллов за три предмета сдали 17 учеников. Такую статистику привел глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время показа тематической презентации на пресс-конференции «Предварительные итоги кампании ЕГЭ».

Также чисто тех, кто сдал ЕГЭ на 200 баллов за два предмета составило 456 человек, а вот на 100 баллов Единый государственный экзамен более семи тысяч человек. По предварительным итогам в 2023 году выросло число стобалльников и тех, кто набрал высший балл почти по всем предметам.

В презентации отмечается и повышение среднего результата ЕГЭ по литературе и химии, однако по профильной математике, истории, обществознанию, информатике и английскому языку есть небольшое ухудшение средних результатов.

ЕГЭ по русскому языку в 2023 году сдали в среднем на 68,43 балла, а по профильной математике — 55,62 балла. Всего же в этом году сдавали Единый госэкзамен более 630 тысяч человек, а для этого было задействовано около 5700 пунктов проведения.

Ранее KP.RU рассказывал о первых итогах проведения ЕГЭ в 2023 году. Отличников по русскому языку, литературе и химии стало больше, а по географии их количество увеличилось в целых два раза.