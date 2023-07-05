Стая обезьян «захватила» российскую школу в Эфиопии перед ЕГЭ Фото: REUTERS

В школе при посольстве Российской Федерации в Эфиопии обнаружили стаю обезьян во время проверки здания перед проведением Единого государственного экзамена. Об этом рассказал заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский во время пресс-конференции по предварительным итогам ЕГЭ.

— Когда накануне проведения экзамена проходил контроль техготовности, наши коллеги зашли в кабинет для того, чтобы проверить компьютерную технику, и обнаружили там стайку обезьян, которые с большим интересом изучали принтеры и, в общем, прочую технику, — рассказал Круглинский.

Он также поведал об иронии проверяющих, которые пошутили, что обезьяны пришли на помощь «двоечникам» и пытались найти ответы для них среди всех документов. Уточняется, что животных удалось выгнать, экзамен прошел в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в 2023 году 300 баллов за три предмета ЕГЭ смогли набрать 17 школьников. Также выросло количество тех, кто получил максимальный балл по одному предмету, и сейчас оно составляет более семи тысяч человек.