Курс доллара превысил 91 рубль впервые с марта 2022 года Фото: REUTERS

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 91 рубля. Об этом свидетельствуют данные, полученные 5 июля 2023 года.

Так, по состоянию на 5 июля, курс доллара составляет 91,05, увеличение произошло на 1,87 рубля. До этого американская валюта поднималась выше отметки в 91 рубль только в марте прошлого года.

Согласно данным торгов, курс евро на Московской бирже также поднялся выше 99 рублей. Данное значение также было замечено впервые с 29 марта прошлого года. Теперь европейская валюта выросла на 1,77 рубля – до 99,01 рубля.

Стоит отметить, что сутками ранее, 4 июля, евро также вырос до 98,01 рубля, а доллар до 89,83 рубля.