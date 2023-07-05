Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей Фото: REUTERS

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 99 рублей, следует из данных торгов. Это произошло впервые с 29 марта прошлого года.

Европейская валюта расчетами «завтра» по состоянию на 15:17 мск выросла на 1,77 рубля – до 99,01 рубля. Доллар в свою очередь также прибавил – его курс составляет 90,98 рубля. Курс юаня между тем вырос на 19 копеек – до 12,52 рубля, что произошло впервые с апреля 2022 года.

Напомним, накануне курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев допустил, что несмотря на серьезный рост курсов доллара и евро на этой неделе, скорее всего, падение американской и европейской валют начнется уже на этой неделе из-за планов Центрального банка РФ по повышению ключевой ставки, а также периода уплаты налогов.