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НовостиЭкономика5 июля 2023 12:38

Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей

Доллар вырос до 90,98 рубля
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей

Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей

Фото: REUTERS

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 99 рублей, следует из данных торгов. Это произошло впервые с 29 марта прошлого года.

Европейская валюта расчетами «завтра» по состоянию на 15:17 мск выросла на 1,77 рубля – до 99,01 рубля. Доллар в свою очередь также прибавил – его курс составляет 90,98 рубля. Курс юаня между тем вырос на 19 копеек – до 12,52 рубля, что произошло впервые с апреля 2022 года.

Напомним, накануне курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев допустил, что несмотря на серьезный рост курсов доллара и евро на этой неделе, скорее всего, падение американской и европейской валют начнется уже на этой неделе из-за планов Центрального банка РФ по повышению ключевой ставки, а также периода уплаты налогов.