Генштаб ВСУ подтвердил факт удара по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow Фото: пресс-служба администрации Херсонской области

Удар по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской области действительно был нанесен крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

«Отдельного внимания заслуживают крылатые ракеты Storm Shadow, с помощью которых мы имеем возможность уничтожать критически важные военные объекты противника. Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара», – сказал он в беседе с агентством «Укринформ».

Напомним, разрушенный после удара украинских войск Чонгарский мост, который соединяет Республику Крым и Херсонскую область, уже открыт после ремонта. Дорожное полотно Чонгарского моста было повреждено в результате удара ВСУ в ночь на 22 июня этого года. Никто не пострадал.