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НовостиОбщество5 июля 2023 14:47

Генпрокуратура России признала нежелательной организацию The Altai Project

Главным направлением работы организации является саботирование строительства «Сили Сибири – 2»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генпрокуратура России признала нежелательной организацию The Altai Project

Генпрокуратура России признала нежелательной организацию The Altai Project

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации The Altai Project.

Как говорится на сайте надзорного ведомства, главным направлением работы организации является саботирование строительства газопровода «Сила Сибири – 2». По данным Генпрокуратуры, The Altai Project призывает жертвовать деньги на проведение «правдивых» экологических исследований, которые докажут якобы пагубное влияние газопровода.

Кроме того, организация выступает против разработки Кара-Кульского месторождения, обосновывая свою позицию негативными последствиями для экологии Алтая, сказано в сообщении. В действительности, The Altai Project работает в интересах иностранных предприятий, умышленно пытаясь ограничить конкурентоспособность российских компаний, считают в Генпрокуратуре.

«Деятельность организации The Altai Project явно выходит за рамки декларированных целей и задач. Формально выступая за охрану природы, она вмешивается во внутренние дела РФ, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере», – говорится в сообщении ведомства.

Как писал сайт KP.RU, ранее Генпрокуратура России признала нежелательной правозащитную группу «Агора»*.

*Организация, признанная в России иностранным агентом