SVT: Жители Швеции подали три новые заявки на акции с сожжением религиозных книг

Жители Швеции подали новые заявки на акции с сожжением религиозных книг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Швеции получила три новые заявки от местных жителей на проведение акций с сожжением и осквернением религиозных книг в Стокгольме и Хельсингборге. Об этом сообщил телеканал SVT.

В первой заявке речь идет о сожжении Корана перед мечетью в Стокгольме. Организатором выступила 50-летняя женщина, которая считает обвинения Швеции в исламофобии несправедливыми.

Во второй акции предать огню хотят Тору и Библию перед посольством Израиля 15 июля. Организатором выступил 30-летний мужчина, для которого этот манифест должен стать "символическим собранием во имя свободы слова".

В третьей заявке говорится о сожжении религиозных текстов в центре Хельсингборга 12 июля. Источник не уточнил, над чем именно хотят надругаться манифестанты.

Отметим, акции с сожжением священных книг создают большую проблему для членства Швеции в НАТО. Как сообщает газеты Hurriyet, шведы ополчили против себя не только Турцию, но и весь исламский мир.