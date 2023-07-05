Hurriyet: акция сожжения Корана создала проблему для членства Швеции в НАТО

Швеция осложнила себе путь в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проведенная в Стокгольме акция с осквернением и сожжением Корана создала для Швеции стратегическую проблему при вступлении в НАТО. Об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на дипломатические источники.

Акция с сожжением Корана напротив крупнейшей мечети в Стокгольме в разгар празднования Курбан-байрама вызвало негативный отклик в странах с большой долей населения, исповедующих ислам.

"Последние события неизбежно выдвинули на передний план стратегическую проблему и проблему безопасности, которую может создать Швеция. Против действий Стокгольма выступает не только Турция, но и весь исламский мир", - говорится в статье.

При этом, по данным источника, НАТО всё равно собирается открыть перед Швецией двери для вступления в свой альянс.

Напомним, Европейский союз осудил Швецию за сожжение священной книги, однако подытожил свое заявление стремлением и дальше отстаивать свободу религии и убеждений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, назвал акцию шведов "подлостью врагов ислама" и открыто намекнул, что не допустит членства Швеции в НАТО, пока не будет закрыт вопрос с исламофобией.