Климатолог Отто: новый рекорд среднемировой температуры — приговор человечеству Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Обновленный рекорд среднемировой температуры можно назвать «смертным приговором» для всего человечества. Такое мнение выразил климатолог из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто в беседе со Sky News.

— Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем, — подчеркнула Отто.

Новые данные свидетельствуют о том, что третьего июля средняя температура на планете достигла отметки в 17,01 градуса. Прошлый рекорд был установлен еще в августе 2016 года и тогда он составил 16,92 градуса.

Также в публикации издания подчеркнули, что ООН предупреждала, что рост глобальных температур неизбежен из-за изменения климата, которое происходит по причине фаз океанского течения природного явления Эль-Ниньо.

Особенность этого явления в том, что при Ла-Нинье тепло из атмосферы уходило в океан, а вот при Эль-Ниньо поток уходит из океана в атмосферу.

Ранее KP.RU рассказывал, что человечество пережило самый жаркий день на Земле. Днем третьего июля средняя температура превысила 17 градусов цельсия, а это самый большой результат, зафиксированный с начала наблюдений в 1979 году.