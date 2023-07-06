Песков: часть деклараций сотрудников администрации Путина проверена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Часть деклараций сотрудников администрации президента России была проверена. Такое заявление в четверг, 6 июля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что другая часть находится в процессе проверки.

«Часть проверена, часть в процессе. Соответствующее управление в администрации работает постоянно», - сказал представитель Кремля.

В апреле этого года Песков заявил, что сотрудники администрации российского президента сдали все декларации в установленные сроки.

Напомним, публиковаться данные декларации не будут. Указ о приостановке публикации деклараций депутатов и сенаторов в интернете был опубликован в конце прошлого года.

Как писал сайт KP.RU, декларации парламентариев и сотрудников президентской администрации будут публиковаться в интернете без личных данных. При этом в сети будет размещаться только обобщенные статистические данные о представлении соответствующих сведений. Сообщалось, что глава государства ввел такие требования на период специальной военной операции.