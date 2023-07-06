Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал пост в Twitter после запуска конкурента Фото: EAST NEWS

Глава американской компании Meta* Марк Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал новую запись в социальной сети Twitter после запуска собственного конкурента Threads.

В новом посте он опубликовал известный мем, на котором два Человека-паука указывают друг на друга. Новая социальная сеть Цукерберга должна стать новым аналогом для ведения микроблогов. Предыдущий же пост в Twitter он опубликовал аж в январе 2012 года.

Напомним, что ранее появилась информация, что у Марка Цукерберга может состояться бой с владельцем Twitter Илоном Маском. Некоторые источники сообщали, что данное противостояние может пройти в Колизее.

Оба миллиардера уже начали проводить тренировки по смешанным единоборствам, так например Маск провел тренировку с бывшим чемпионом UFC Джорджем Сен-Пьером. В это же время Марк Цукерберг опубликовал видео своей тренировки по джиу-джитсу совместно с ученым Лексом Фридманом.

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