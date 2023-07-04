Маск провел тренировку с экс-чемпионом UFC в рамках подготовки к бою с Цукербергом Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск провел тренировку с экс-чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером, а также тренером по джиу-джитсу и смешанным единоборствам Джоном Данахером и обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом. Таким образом Маск готовится к предстоящему поединку с Марком Цукербергом.

«Вчера вечером провел отличную тренировку с Илоном Маском, Жоржем Сен-Пьером и Джоном Данахером», - написал Фридман в своем Twitter.

По его словам, тренировка была «просто эпичной».

С ним согласился и Маск. Однако он добавил, что очевидно, что ему необходимо тренироваться «гораздо больше».

Напомним, 22 июня Цукерберг принял вызов Маска на бой без правил, чтобы выяснить отношения. Поводом для будущей дуэли стала информация о том, что компания Цукерберга планирует запустить приложение, которое может стать конкурентом Twitter.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Фридман уже провел тренировку с Цукербергом. Тогда же он заявил, что хочет потренировать и Маска.

Ранее обсуждалось и возможное место проведения поединка между двумя миллиардерами. Так, сообщалось, что бой может состояться в Колизее.