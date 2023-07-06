Украинские власти захватили корпуса Киево-Печерской лавры Фото: REUTERS

Власти Украины захватили корпуса монастыря канонической УПЦ на территории Киево-Печерской лавры. Об этом рассказал в своем Telegram-канале адвокат Никита Чекман, который выступает в интересах Украинской православной церкви.

— Сообщают о захвате корпусов монастыря, — говорится в сообщении.

Также в публикации есть фото и видео, на которых сотрудники силовых структур Украины, в числе которых и спецподразделения в красных беретах, оцепили некоторые помещения не допускают к ним людей. Представитель УПЦ призвал прихожан приехать в лавру и не допустить ее захвата.

Сам же Чекман уточнил, что представители заповедника «Киево-Печерская лавра» совместно с полицией сорвали замки и пробрались в один из корпусов, однако он добавил, что таким образом власти Украины нарушают закон.

Ранее KP.RU рассказывал, что доступ в Киево-Печерскую лавру ограничат с пятого июля. По новым правилам, туда можно будет попасть только с 09:00 и до 18:00.