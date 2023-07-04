Доступ в Киево-Печерскую лавру ограничат с 5 июля Фото: REUTERS

Доступ в Киево-Печерскую лавру с 5 июля будет ограничен – прихожанам разрешат находиться в монастыре на территории музея-заповедника только с 9:00 до 18:00. Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах традиционной Украинской православной церкви (УПЦ).

“В связи с созданием препятствий работе комиссии по опечатыванию освобожденных корпусов на территории Нижней лавры заповедником с 05 июля 2023 года будут внесены изменения в пропускной режим”, — следует из опубликованного им соответствующего распоряжения.

Напомним, в начале июля Министерство культуры Украины обязало монахов канонической православной церкви покинуть корпуса Киево-Печерской лавры до 4 июля 2023 года. За день до этого Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу.

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин отмечал, что Владимир Зеленский отказом от культуры, истории, веры и традиций Украины нанес непоправимый ущерб суверенитету собственной страны.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Украиной давно руководят политики, создающие из своей страны по указке западных кураторов “анти-Россию”, из-за чего российская армия и была вынуждена ответить на развязанный киевским режимом конфликт в Донбассе.