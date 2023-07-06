Российские войска активно атакуют ВСУ на Купянском направлении Фото: REUTERS

Российские войска активно атакуют позиции украинской армии на Купянском направлении. Такое заявление сделал подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, отметив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвечают ударами не по конкретным целям, а хаотично.

«ВС РФ продолжают наносить удары по позициям ВФУ. Боевики пытаются отвечать, но в последнее время удары носят больше хаотичный характер, поскольку огонь ведется по квадратам, а не по целям», — приводит РИА Новости подполковника ЛНР.

Как заявил Марочко, на данном направлении ведутся позиционные бои, российские войска наносят удары по украинской 13-й отдельной мотострелковой бригаде, а также по 103-й отдельной бригаде территориальной обороны.

Напомним, в конце июня этого года Минобороны РФ сообщило об уничтожении укрепрайона ВСУ на Купянском направлении, сообщив также в результате удара позиции украинских войск, вооружение и боеприпасы были полностью уничтожены.