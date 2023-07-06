ФСБ нейтрализовала националиста, готовившего теракт в Тюменской области Фото: Shutterstock

Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом пресекла теракт на территории Тюменской области, который готовили националисты по заданию спецслужб Украины. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

При задержании один из них оказал вооруженное сопротивление, но был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники ФСБ нашли на месте самодельное взрывное устройство. В ведомстве отметили, что террористы — граждане России, которые действовали по заданию украинских военизированных формирований.

Помимо взрывчатки, силовикам удалось обнаружить пистолет Макарова и боеприпасы. По данному факты возбуждены уголовные дела за незаконное хранение оружие, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, хранение взрывчатого устройства и приготовление к совершению теракта.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на энергетическом объекте Сахалина. Его планировал совершить сторонник украинского неонацизма.