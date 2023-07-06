ЦБ рассказал о сроках внедрения цифрового рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Массовое использование цифрового рубля в России станет возможно в 2025-2027 годах. Об этом сообщила первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова, уточнив, что этот процесс зависит от банков, которые будут поэтапно подключаться к платформе.

«Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025–2027 годов … В первую очередь нужно запустить наиболее востребованные операции», - заявила зампред регулятора в интервью Forbes

Скоробогатова уточнила, что речь идет об открытии кошельков, переводах, оплате и трансграничных расчетах, а Центробанк РФ будет получать эти запросы и проводить операции на своей платформе. Зампред Банка России также отметила, что цифровой рубль - это не криптовалюта, а ответственность за ее выпуск и обращение несет регулятор.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль усложнит жизнь мошенникам. По его словам, такая форма денег будет более защищенной.