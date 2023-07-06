Пушилин: вся Клещеевка находится под контролем российских войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Населенный пункт Клещеевка, расположенный к югу от Артемовска, находится полностью под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Такое заявление в четверг, 6 июля, сделал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Действительно, это было одно из очередных действий противника, они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие ВС РФ, все сделали грамотно. И на вчерашний день созванивался с командованием - все под контролем. Вся Клещеевка под нашим контролем», - заявил врио главы ДНР в эфире Соловьев Live, отметив также, что ситуация в этом районе «всегда напряженная».

Напомним, накануне начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по украинской технике в районе Клещеевки и сообщил, что вертолет Ми-35 уничтожил бронетранспортер ВСУ.