Набиуллина объяснила ослабление рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила ослабления курса российской валюты сокращением экспорта и снижением стоимости нефти.

«Экспорт снижался в стоимостном выражении, и падение цен на нефть было», - заявила глава регулятора в ходе выступления в Госдуме в четверг, 6 июля.

Как уточнила Набиуллина, подорожание нефти, которое произошло в последнее время, будет ощутимо в следующие периоды, поскольку на данный момент продается выручка «от того, когда цены были достаточно низкие».

Кроме того, глава Центробанка РФ обратила внимание на быстрые темпы восстановления российского импорта.

«Поэтому сальдо текущего счета - разница между экспортом и импортом - стало уменьшаться», - добавила она, отметив также, что сейчас данный показатель гораздо ниже, чем в прошлом году, «и это влияет на курс».

Напомним, днем ранее, 5 июля, курс доллара превысил 91 рубль, что произошло впервые с марта 2022 года.