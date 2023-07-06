Россияне назвали самые необходимые условия для создания семьи

57% россиян считают любовь самым необходимым для создания семьи Фото: Shutterstock

Более половины россиян назвали любовь самым необходимым условием для создания семьи, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

57% опрошенных считают, что любовь между будущими супругами является самым главным для создания семьи, сказано на сайте ВЦИОМ. На втором месте среди самым необходимых условий для формирования семьи стоит наличие жилой площади для отдельного проживания от родителей – его назвали 35% россиян. Кроме того, в список вошел уровень финансового благополучия, позволяющий жить независимо от родителей – 30% опрошенных.

Отмечается, что постепенно растет значимость других факторов. Например, 19% респондентов считают, что партнеры должны быть близки по уровню образования и культуры, а 8% считают важным взаимопонимание, уважение и доверие. Таким образом, россияне все чаще говорят о создании семьи с позиции отношений в паре и реже – с позиции общего проживания, совместного быта и финансов, подчеркнули во ВЦИОМ.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВЦИОМ провел исследование отношения россиян к возвращению иностранных брендов в РФ. Более половины опрошенных относятся к такому варианту нейтрально.