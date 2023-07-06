Лукашенко: в Белоруссию перемещено некоторое количество ядерных боеголовок РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что определенное количество российских ядерных боеголовок уже было перемещено на территорию республики, подчеркнув при этом, что ядерное оружие размещено в стране исключительно в оборонительных целях.

Как заявил белорусский лидер, российский президент Владимир Путин проинформировал его, что сегодня, 6 июля, подписал указ о действиях по размещению ядерного оружия в республике.

«Речь шла о конкретном документе. Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», - заявил белорусский президент в эфире Первого канала.

Ранее Лукашенко заявил, что ядерное оружие в Белоруссии никогда не придется применять, назвав республику надежным местом для хранения ядерных боеголовок.