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НовостиПолитика6 июля 2023 9:08

Лукашенко: в Белоруссию перемещено некоторое количество ядерных боеголовок РФ

Президент Белоруссии заявил, что ядерное оружие размещено в стране исключительно для обороны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лукашенко: в Белоруссию перемещено некоторое количество ядерных боеголовок РФ

Лукашенко: в Белоруссию перемещено некоторое количество ядерных боеголовок РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что определенное количество российских ядерных боеголовок уже было перемещено на территорию республики, подчеркнув при этом, что ядерное оружие размещено в стране исключительно в оборонительных целях.

Как заявил белорусский лидер, российский президент Владимир Путин проинформировал его, что сегодня, 6 июля, подписал указ о действиях по размещению ядерного оружия в республике.

«Речь шла о конкретном документе. Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», - заявил белорусский президент в эфире Первого канала.

Ранее Лукашенко заявил, что ядерное оружие в Белоруссии никогда не придется применять, назвав республику надежным местом для хранения ядерных боеголовок.