ГИБДД: в России почти на 60% выросло число ДТП с электросамокатами Фото: Shutterstock

В России число аварий с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности выросло на 60%. Об этом рассказал «Известиям» начальник ГИБДД, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Он подчеркнул, что основной причиной аварий со средствами индивидуальной мобильности является пересечение их владельцами проезжей части там, где этого делать нельзя.

Несмотря на это, Черников считает, что сейчас рано говорить о введении специальных прав для вождения электросамокатами. Однако уже сейчас стоит создавать условия для передвижения СИМ по улицам.

Ранее KP.RU рассказывал, что группа депутатов от «Единой России» направила предложение в Минтранс и МВД об ограничении скорости электросамокатов до 15 километров в час. Они также хотят запретить использование СИМ в пешеходных зонах. Помимо этого, в предложении есть пункт, по которому управление электросамокатами разрешается только по достижению совершеннолетия.