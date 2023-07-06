Захарова: власти Киева готовят Украину для оккупации Западом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что на данный момент украинские власти могут готовить территорию Украины для дальнейшей оккупации западными странами.

«Они просто ожидают, готовят территорию Украины для оккупации», - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга в четверг, 6 июля.

Как уточнила Захарова, оккупировать украинскую территорию могут на фоне отказа народу страны со стороны президента Украины Владимира Зеленского управлять собственным государством.

Напомним, накануне бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин заявил, что сейчас украинский президент любой ценой старается провести обещанное наступление, несмотря на катастрофические потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в личном составе. По его словам, если командование ВСУ задействует главные ударные подразделения в этом наступлении, это приведет к полному разгрому армии в стране.