Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому поставили задачу наступать любой ценой Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский любой ценой проведет обещанное наступление, несмотря на катастрофические потери ВСУ в личном составе.

“Чтобы наступать, надо угробить армию. Зеленскому поставлена задача — наступать, он хочет ее выполнить, но, даст бог, не сможет”, — сказал Соскин в своем видеоблоге.

Он отметил, что если командование ВСУ задействует главные ударные подразделения в текущем наступлении, это приведет к полному разгрому вооруженных сил в стране.

Генерал армии США Марк Миллер предупреждал, что продолжение наступления ВСУ станет очень “кровавым” для Украины, поскольку она столкнется с грамотно заминированной территорией прямо перед укрепленными позициями ВС России и тотальным преимуществом российской армии в воздухе.

По данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, только за первый месяц активных наступательных действий лишь на запорожском направлении ВСУ потеряли более 20 тысяч солдат.

Президент России Владимир Путин отмечал, что высокие потери ВСУ в ходе наступления подтверждают готовность союзников Киева продолжать конфликт до последнего украинца, однако мобилизационный ресурс Украины не бесконечен.