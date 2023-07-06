Второй заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник Ozon умер в Екатеринбурге

В Екатеринбурге умер еще один сотрудник Ozon, который ранее заразился менингококковой инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге умер еще один сотрудник Ozon, который ранее заразился менингококковой инфекцией. Об этом проинформировал Минздрав региона. Таким образом, число скончавшихся от болезни выросло до двух. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, причина смерти в настоящее время уточняется.

Ранее ведомство проинформировало о смерти сотрудника, который заразился менингококковой инфекцией.

Сайт KP.RU писал, что у работников распределительного центра Ozon на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге была зафиксирована вспышка менингококковой инфекции. Всего было выявлено семь случаев заражения.

В Роспотребнадзоре отмечали, что те, кто получил посылки из распределительного центра, не могут заразиться менингококком. Дело в том, что бактерии не остаются на поверхностях долгое время.