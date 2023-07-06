Захарова: исполнителей преступных приказов Зеленского ждет суровое наказание

Мария Захарова рассказала, что ждет тех, кто следует приказам Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на брифинге заявила, что всех, кто исполняет приказы украинского президента Владимира Зеленского, ждет суровое наказание.

"Всех тех, кто реализует преступные приказы Зеленского, я уже не говорю о тех, кто их разрабатывает, каждого преступника, действующего в угоду нацистскому режиму и его западным покровителям, ждет суровое наказание в соответствии с законом", - заявила Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила, что украинские неонацистские формирования каждый день совершают чудовищные действия против жителей Донбасса. Действия представителей киевского режима не останутся безнаказанными, заверила Захарова.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские власти, по словам Марии Захаровой, могут готовить территорию Украины для дальнейшей оккупации западными странами.