Песков подтвердил слова Лукашенко о возможности встречи с Путиным Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко действительно могут провести встречу в случае необходимости, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Александр Григорьевич сказал, что есть планы по встречи с президентом России. Два президента достаточно часто общаются, и мы далеко не о всех их телефонных разговорах сообщаем. При необходимости, конечно, встреча произойдет», – сказал он в ходе брифинга.

По словам Пескова, пока точная дата встречи Путина и Лукашенко не определена, как и повестка переговоров.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 6 июля, президент Белоруссии заявил, что находится с главой российского государства в одной лодке. По его словам, в ближайшее время лидеры договорились встретиться и обсудить ситуацию с попыткой вооруженного мятежа в России. Как отметил политик, это необходимо, поскольку Белоруссия оказалась вовлечена в вопросы дальнейшего функционирования ЧВК «Вагнер».